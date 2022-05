¡Gracias Raúl! Que existan más choferes como tú, agradece usuaria

Tere Jaramillo/ Grupo Marmor

En redes sociales se hizo viral la publicación de una usuaria de Didi quien decidió contar su historia.

La mujer compartió que el domingo tuvo que salir a las 5:30 de la mañana de su casa y que fue atendida por Raúl. Llegó a su destino y posteriormente tenía que abordar una unidad de camiones a las 6:00 y Raúl le dijo: cuídese, por favor.

El lugar estaba completamente sólo y yo rezaba para que llegara la otra unidad pronto porque no quería estar ahí sola, pero Raúl creyendo que no me daba cuenta, aparentó estar detenido checando su celular y me percaté que lo hacía solo para no dejarme ahí sola.