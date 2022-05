López Obrador está orientando hacia dónde va la elección presidencial 2024: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que a un año que inicie el proceso interno en ese partido para elegir al candidato presidencial para el 2024, el presidente López Obrador, ha monopolizado y orientado el mismo al opinar quienes deben estar en la lista de aspirantes.

“Esa es la habilidad del presidente López Obrador, en que él ha monopolizado la conversación sobre la sucesión y que él está orientando y dirigiendo el proceso de sucesión presidencial. No se habla mas que de los que él opina deben de estar en la lista como sus posibles sucesores”.

Subrayó que si el 14 por ciento de los consultados en las encuestas que han surgido opinan que puede ser candidato, “aun con la exclusión y aun con la nomenclatura política en contra, es que sí estamos avanzando”.



Aseguró que no está pensando en plan “B”. “Quiero luchar dentro de Morena, y por eso algunos compañeros de Morena que no simpatizan conmigo, quisieran que yo me saliera de Morena y que ya aceptara ser postulado por otro Partido para deshacerse de mí. No lo van a lograr.

