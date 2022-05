Por irregularidades en la función de Bugarini, Consejo de Morena irá ante el INE

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La disputa por la presidencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán, continúa entre las dos dirigencias estatales, una encabezada por Giulianna Bugarini, nombrada por el presidente nacional, Mario Delgado, y la otra por la ex diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, nombrada por la votación del Consejo local de Morena.

En rueda de prensa, Ana Lilia, recordó que Bugarini está designada como delegada con funciones de presidenta de Morena, sin embargo, aseguró que está asumiendo rebasando sus lineamientos por lo que estaría cayendo en ilegalidades de los estatutos internos del partido.

“Si hubiera voluntad política, si respetáramos los estatutos diríamos que el Consejo se hizo conforme a derecho, con base al procedimiento y no estaríamos bajo a esta lógica en la que está ahorita la delegada en funciones que es sólo encargada del despacho, no es presidenta; la figura de la presidencia se genera dentro de un Consejo y está asumiendo funciones que no están en su mano, puede llegar a una situación de ilegalidad, de generar una situación de infracción por lo que está ella haciendo, está asumiendo funciones de otras secretarías, no sólo de la presidencia y es grave”.