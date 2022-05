Mujer denuncia acoso en la Central de Autobuses de Morelia

Una mujer que llegaba con un familiar a la central de autobuses en Morelia, denunció haber sido víctima de acoso por parte de dos hombres quienes la miraban de forma morbosa.

La mujer relata que los hombres no le quitaban la mirada de encima, y que incluso uno de ellos fingió estar en una llamada telefónica para poder acercarse a ella.

Ante esto, la mujer sufrió un ataque de ansiedad por la angustia de que este par de sujetos le hicieran algún daño.

La denunciante relata:

“Hola buenas tardes, el día sábado 14 de Mayo, aproximadamente a las 11:30am llegué con un familiar a la central de autobuses de aquí de Morelia. Al llegar, me dirigí a ventanilla para comprar mis boletos y al momento de pasar por las sillas, el sujeto de gorra roja y el hombre de sombrero amarillo me voltearon a ver de una manera muy irrespetuosa, a lo que mejor me fui a sentar, ya que me sentí muy incómoda. Como si eso no hubiera sido todo, el sujeto de gorra roja se asomaba para verme y dirigirme miradas muy nefastas, yo me trababa de esconder o tapar con la gente pero él más se asomada. Después un rato el señor se paró de su asiento y sin quitarme la mirada empezó a hablar por teléfono, en ese momento me empecé a sentir muy mal ya que me imaginaba lo peor. La llamada no duró ni 3 minutos cuando llega el señor de sombrero negro y desde el primer momento que pasó por mi lado, me iba haciendo gestos muy asquerosos. Ninguno de los dos hombres me quitaba la mirada, en ocasiones el del sombrero negro se ponía aún lado de mí y temía que me fuera a hacer algo. Afortunadamente sólo fue un susto, pero me hicieron sentir muy mal a tal punto de tener un ataque de ansiedad.”

