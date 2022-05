No más filas en pago de pensiones a adultos mayores de Morelia, otorgan mil 350 tarjetas

Miriam Meza/ Grupo Marmor

La Delegación de Bienestar en Michoacán entregó mil 350 tarjetas a derechohabientes de la pensión del Adulto Mayor en Morelia, de un total de 13 mil 337 plásticos, lo que ayudará a que este sector de la sociedad ya no tenga que ir a formarse a ventanilla para recibir su dinero bimestralmente.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue el primer político en voltear a ver a los adultos mayores de todo México, quienes en su gran mayoría se encontraban desprotegidos al no contar con una pensión o ingresos para poder subsistir.

Por lo que durante su sexenio incrementó el monto para que reciban 3 mil 850 pesos bimestrales, con el objetivo de que al final de su mandato sean 6 mil pesos de apoyo cada dos meses.

Ramírez Bedolla, precisó que 59 mil 742 morelianos reciben la pensión del adulto mayor. Mientras que en el último proceso de reincorporación se sumaron 29 mil 615 beneficiados que recibirán este apoyo en toda la entidad, por lo que a nivel estatal casi 400 mil adultos mayores reciben este programa.

El Ejecutivo estatal destacó que en todo Michoacán un millón 100 mil, es decir, 1 de cada 4 michoacanos, el 25% de la población, reciben algún apoyo de los programas de la Secretaría de Bienestar, quienes no dejaron de recibirlo a pesar de que la economía del país se detuvo por la pandemia de Covid-19.

“Ahora que el Covid-19 no la afecto tanto, nos pegó y sobre todo a los adultos mayores que no hubo un sufrimiento económico tan fuerte porque aunque paró la economía, y esto hay que decirlo, la economía paró, pero los programas del bienestar no, subieron y se siguieron entregando y en el caso del adulto mayor se adelantaron los beneficios y eso permitió que la economía no se derrumbaraz gracias a los programas del Bienestar”.