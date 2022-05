¡Otro hackeado! El ex diputado Toño Soto se suma a la lista de políticos sin WhatsApp

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Los hackeos a políticos michoacanos continúan; a esta lista se ha sumado el perredista Antonio Soto Sánchez.

A través de sus redes sociales, el ex diputado local y ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, informó la situación de su cuenta de mensajería instantánea de WhatsApp y pidió no caer en engaños, en caso de que los responsables hagan mal uso de ella:

“Amigas y amigos!!! Les hago de su conocimiento que ha sido hackeado mi número de WhatsApp.!!! No se dejen engañar, les pido de favor no caigan en la extorsión. No hagan depósitos. Por el momento no estoy usando WhatsApp. Les agradezco su comprensión #ToñoSoto”.

El perredista se sumó a la lista de hackeos de What´s, la cual encabeza el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien fuera hackeado desde el 26 de marzo, cuenta que no ha conseguido recuperar.

Sergio Adem Argueta, delegado del Infonavit Michoacán fue hackeado el 15 de mayo, y el ex presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, el 07 de mayo.

Entre los otros mandatarios afectados con un hackeo a su cuenta de WhatsApp es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien también perdió su cuenta.

