México no está controlado por grupos delictivos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está controlado por grupos delictivos, indicó al ser cuestionado sobre la presencia de civiles armados durante su gira por Sinaloa que inició desde el pasado viernes 27 de mayo.

Pese al retén de civiles armados que se presentó en el camino a Guadalupe y Calvo, justo el día en que el mandatario federal realizó un evento en ese municipio de Chihuahua, el presidente afirmó que se sintió “seguro, muy contento y muy feliz” al viajar por las carreteras de Sinaloa .

Al ser cuestionado por la prensa si los grupos armados tienen el control del país, López Obrador respondió que eso es lo que piensan los conservadores.

“… no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro. ¿Tiene el control el gobierno de la República? Sí, sí, y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? García Luna, ya no hay eso”, expresó AMLO.