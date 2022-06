Quien administra mi dinero es Beatriz: AMLO

Una de las muchas declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador llamó la atención de la gente.

“si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias a la vida”, declara Obrador

“Estoy en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción y de los que endiosan el dinero (…) Siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material porque la felicidad es estar bien con uno mismo”, asegura el Presidente.

Estas declaraciones levantaron muchos comentarios tanto a favor como en contra en redes sociales.

