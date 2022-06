Oposición no tiene gallo ni gallina para 2024: diputada de Morena

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, desestimó las declaraciones de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, quienes sostuvieron que, para las elecciones presidenciales de 2024, “hay tiro” entre la coalición opositora Va por México y el bloque oficialista.

El líder panista Marko Cortés, así como el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano expresaron su optimismo rumbo a la sucesión presidencial tras ganar dos de las seis gubernaturas en juego en las elecciones de ayer.

“¿Hay o no hay tiro para 2024? ¿Pues con quién?, somos ya gobierno en 22 estados de la República (…); yo no entiendo de dónde o cómo vamos a tener a alguien que verdaderamente le haga frente a Morena y sus aliados en 2024 si están desapareciendo en las entidades como partidos, o sea, ¿con quién?, no hay con quién, no hay gallo, no hay nada, ni gallina.”