Una quinta ola de Covid-19 ya llegó a México

En México llega la quinta ola de contagios de Covid-19, pues en las últimas semanas han aumentado las cifras de casos registrados por la Secretaría de Salud.

Donde se presentan nuevas variantes que han impulsado las olas de la pandemia en el país, el doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria brinda la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.

Fue este jueves 9 de junio, donde solamente en el país se sumaron 6,024 nuevos casos del virus.

Además explica el doctor que esta quinta ola de contagios no significa que se haya hecho algo mal en el país, sino que las nuevas variantes han impulsado las olas de la pandemia.

“A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones” Mencionó el especialista.

“Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar”, señaló.

Por lo que en México, han llegado recientemente algunas subvariantes de ómicron y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado en mayor medida en personas que no están vacunadas.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...