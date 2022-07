VIDEO | No Yuri, no somos banderitas de colores, le dicen a la cantante por video

El nuevo video de Yuri “Euforia” no está siendo bien recibido por los miembros de la comunidad LGBT+, pues en el material, la cantante, que ha externado en varias ocasiones su desacuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, utiliza la bandera con los colores del arcoiris, elemento que ha sido adoptado por dicha comunidad.

El video, que fue lanzado hace cinco días, suma poco más de 55 mil vistas, pero menos de 3 mil “me gusta”; los cometarios que se leen son en su mayoría negativos, pues tachan a Yuri de “hipócrita” y “oportunista”.

“Hasta donde llega la hipocresia de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras”. “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices nuestra bandera, siendo la persona que eres, con los pensamientos y creencias que tienes, definitivamente eres la menos y ojalá sepas tratar de darle reflote a tu carrera lejos de nuestros símbolos, programas y demás cosas que nos representan como comunidad, comunidad de la que no eres parte”. “Irónicamente no apoya a la comunidad LGBTIQ+ pero en este video reúne todo el cliché de una artista que sí lo hace. #Yurilamenos”.

Algunos, incluso, la invitaron a disculparse públicamente por las declaraciones que ha hecho en el pasado en contra de la comunidad:

“Rectificate #Yuri Si tan religiosa eres sabes que existen los valores, y si tienes dignidad pide una disculpa pública a toda la comunidad que dañaste”.

