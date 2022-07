Abandonan en la calle a mujer de la tercera edad

Hace unos días comenzó a circular una imagen de una mujer de la tercera edad, que fue abandonada por sus familiares en las calles de Guadalajara.

La mujer fue encontrada dormida en una banqueta y menciono que su familia la dejó por que era una carga para ellos, fue entonces que elementos de la policía estatal la ayudaron a ponerse de pie ya que se encontraba cansada y no podía ponerse de pie por si sola.

Esto ocurrió en la Calle Gigantes al cruce con la Calle Pérez Arce en Guadalajara, los vecinos del lugar no lograban reconocer a la mujer ya que no llevaba consigo alguna identificación, por lo que no logró brindar su nombre, pero se menciona que un grupo de personas la bajaron de una camioneta, dejándola sola y ya no regresaron por ella.

“Es cierto encontramos ahí a la mujer, una mujer de la tercera edad que se encontraba literalmente tirada sobre la banqueta; si al parecer desde el día viernes la avistaron en el lugar, anduvo caminando un rato y después ya no pudo ponerse de pie, es cuando nos hacen el reporte,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca un elemento de la policía estatal.

Ya se encuentran en búsqueda las personas responsables del abandono de esta mujer, ya que pueden pagar con prisión de 3 a 10 años en consecuencia

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...