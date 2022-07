VIDEO | ¿Se acabó el ‘chayote’? Critican a Adela Micha por Tiktok

A través de su cuenta de TikTok Micha compartió un video en el que se le observa en su oficina. La periodista hace alusión a la ‘falta’ de recursos económicos al mencionar que si un ladrón acudiera a ella buscando dinero, se pondría a buscar con él.

“Estoy en un momento de mi vida que si un ladrón viene buscando dinero, me pongo a buscar con él”, comentó en el video de apenas siete segundos. Adela acostumbra a subir este tipo de videos, con frases cortas o chistes con los que los usuarios puedan identificarse; no obstante, los internautas no tomaron a bien el TikTok de la también productora.

Muchos aprovecharon la oportunidad para atacar a Adela mediante comentarios en los que la cuestionan respecto a los donativos de los gobiernos que supuestamente antes recibía, también mencionan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su dirigente nacional en referencia a la decadencia del mismo y por tanto la crisis económica que atraviesa tanto el partido como sus chayotes.

