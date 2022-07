Yo no soy pelele de nadie: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quienes critican la postura de su gobierno en la protección a las empresas paraestatales del sector energético son traidores a la Patria y aseguró que él no es “pelele” de nadie.

Desde Rosamorada, Nayarit, el titular del Ejecutivo se refirió en esos términos a políticos, empresarios y periodistas que han criticado a su gobierno por la reforma a la ley en materia eléctrica que ha sido cuestionada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Ambos países han llamado a consultas al gobierno de México para que se les expliquen los alcances de la reforma en materia eléctrica a raíz de las recientes reformas constitucionales.

“Pero saben qué, nosotros no vamos a dar un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México, no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior”, reiteró López Obrador.