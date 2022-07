“Robaron el dinero de todo mi trabajo”, la actriz Verónica Bravo denuncia a BBVA

La actriz y comediante quien interpreta el papel de la ya conocida “Teniente Ramírez“, Verónica Bravo, ha denunciado por medio de las redes sociales lo que fue el robo de su dinero el cual tenía resguardado en su cuenta BBVA.

Por medio de twitter publicó un video en donde comenta: “A finales de junio me robaron mi celular […] Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”.

La actriz dijo que ya había establecido contacto con el banco pero le notificaron que no le devolverían el dinero. “BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo”.

Para concluir, pidió a sus seguidores compartir el video pues desea dar a conocer que la aplicación del banco “no es segura”. Además mencionó que agotaría todos sus recursos mediáticos y pediría el apoyo de más personas que quisieran ayudarla pues asegura que la aplicación “se burla de la confianza que lo usuarios tenemos en ellos”.

Oigans, échenle ojo al vídeo de Verónica. pic.twitter.com/fcqadZxoe3 — Ricardo (@ricardorodzzz) July 24, 2022

