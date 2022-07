VIDEO| Sacerdote canta canción de la MS a recién casados

Nada como que te cante el padrecito durante la misa de tu boda… ¡una de la MS! Así como lo lees, el padre decidió amenizar el evento religioso con la canción “Mi razón de ser” de la conocida banda norteña.

“Te quiero porque quiero que me quieras / porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra / y que me hace soñar cada vez que me abrazas y me pone a temblar / que intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más / que satisface todos mis deseos en cuestión de piel / y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven…”, entonó a viva voz el sacerdote.

Según el tiktok que fue compartido en la red social con el mismo nombre, esto sucedió en Valle de Guadalupe, Jalisco. Hasta ahora el video ya cuenta con más de 48 mil me gusta y casi alcanza los 3 mil comentarios.

