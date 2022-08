Atlético Morelia tendrá más de una semana de inactividad

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Tras la derrota del pasado jueves contra Atlante, el Atlético Morelia tendrá una semana larga previó a su próximo encuentro contra Cimarrones de Sonora correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Expansión MX.

Al respecto, el técnico del equipo Canario, Gabriel “Místico” Pereyra, señaló que tendrán que trabajar mucho para mejorar el juego del equipo, ya que la derrota que sufrió como visitante ante los Potros de Hierro los ubicó en el octavo lugar de la tabla general al quedarse con 10 unidades.

“Preparar el siguiente partido, viene una jornada larga, jugamos hasta el próximo domingo, así que tenemos tiempo para trabajar y recuperar a los chicos y que retomen el nivel que venían mostrando”

El estratega rojiamarillo reconoció que en el último partido en el estadio Azul contra el Atlante, que actualmente se mantiene como líder único de la liga, les faltó juego y llegadas de peligro, aunque reconoció que el esfuerzo de la ofensiva fue grande, pero, subrayó el Atlante hizo más méritos para ganar por la mínima diferencia.

“Nos faltó juego en este partido, hay que reconocer cuando no estamos claros, la generación nuestra no funciona, hay que aceptar la derrota”

Asimismo, Pereyra mencionó que está derrota fue un golpe duro, pues el equipo Purépecha rompió con la cadena de dos partidos consecutivos con la victoria, la cuál les ha costado trabajo pues no han encontrado el juego que los caracterizó la temporada pasada cuándo salieron campeones del Torneo de Clausura.

“Desgraciadamente nosotros no encontramos nuestro mejor futbol y enfrentamos a un rival que hizo las cosas bien, nosotros defensivamente trabajamos muy bien tratamos de cortar los circuitos, mejor en el primer tiempo quizás, no tuvimos el juego que estamos acostumbrados y que venimos a buscar no tuvimos posesión, no tuvimos certero el pase y eso nos fue mermando, pudimos soportar hasta una de las últimas jugadas que nos metieron el gol”

Cabe mencionar que Atlante se mantiene a la cabeza del Torneo de Apertura con 19 puntos, seguido de Celaya con 13, Raya2 en tercer lugar también con 13 puntos, mientras que el cuarto y quinto lugar lo ocupan Leones Negros y Cimarrones, respectivamente con 12 puntos.

En tanto que Alebrijes y Cancún con 11 unidades se colocaron en sexto y septimo, en tanto que el Club Atlético Morelia cayó al octavo con 10 unidades.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...