“Yo voy a dónde inviten”, señaló Silvano Aureoles ante desaire de Bedolla al edil Martínez Alcázar

Miriam Meza / Grupo Marmor

Tras asegurar no tener nada en contra del actual titular del Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla, el ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo, dijo, desconocer el motivo por el cual canceló su asistencia como invitado al acto donde el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó su primer informe de gobierno.

En entrevista al concluir el evento y ante los cuestionamientos de la prensa, ex mandatario respondió que suele acudir a los eventos donde es invitado y en este caso, dijo, con más razón, ya que el edil capitalino fue el candidato del PAN y PRD, por lo que negó tener algo contra de Ramírez Bedolla.

“Sin comentarios, yo no tengo ninguna cuestión pendiente o en contra del señor Bedolla, yo voy a dónde me invitan y me invitó el señor presidente Alfonso Martínez y con mucho gusto he accedido, ustedes saben en el proceso de la confirmación de la candidatura de Alfonso en Morelia, el PAN y en PRD fueron juntos entonces me hizo favor de invitarme hasta ahí”

Aureoles Conejo, compartió que asistió a por lo menos 3 informes y que este lunes espera acudir a la rendición de cuentas de algún alcalde priísta, ya que es una persona que cree en la pluralidad e inclusión.

Además, el perreditaa añadió que te han encontrado a funcionarios del actual gabinete quienes cumplen con su encomienda y a quienes saluda sin ningún problema.

“Yo creo en la inclusión, creo en la pluralidad, creo en el diálogo como esencia principal de la democracia entonces yo me encontrado a los funcionarios que van en representación del gobierno del estado, yo los saludo con toda la atención y con todo el respeto entonces están cumpliendo la encomienda no veo razón por la que yo ande alternado la agenda del ejecutivo estatal”

Es de recordar que minutos ante de que Alfonso Martínez, iniciará con el mensaje por la entrega de su primer informe de gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla canceló su asistencia.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...