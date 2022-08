Estrategia para detención de los 167 de Pueblos Unidos no es suficiente: PRD

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Tras mencionar que la estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno en donde se detuvieron a los 167 presuntos integrantes de Pueblos Unidos fue buena, el dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, aseguró que no es suficiente ya que la inseguridad se vive en muchas zonas de la entidad que no deben descuidarse, por lo que la estrategia debe de ser de manera general y frontal.

En rueda de prensa, el líder del sol azteca en el estado aplaudió la detención de los supuestos integrantes de Pueblos Unidos, ya que no debe haber personas que se manejan por encima de la ley.

“Todas aquellas acciones que estén encaminadas a poder combatir a las personas que están fuera de la ley, nosotros estamos a favor, incluso la aplaudimos, que bueno que se tengan acciones contundentes, no es suficientes claro que no porque el estado es muy amplio y tiene que ser el combate generalizado, no puedes llegar a una solos región, combatir y luego lo demás dejaron como si nada pasara, el combate tiene que ser general y frontal”

En cuanto al arribo de 500 elementos del Ejercicio Mexicano al estado, Ocampo Córdova, insistió en que no basta tener a elementos en las calles de cualquier corporación debido a que la presencia no disminuye las estadísticas.

Asimismo, el perredista manifestó nuevamente estar en contra de la militarización de México y por ende de Michoacán, ya que lo único que hace el actual gobierno es replicar las malas acciones que implementa la federación.

“Nosotros estamos en contra de que en el país y ojalá que en país no repliquen porque son una mala réplica del gobierno federal todo lo que sucede allá, tratan de replicarlo aquí, no les va, en este cambio de la guardia, nosotros estamos en contra ojalá que no repliquen en Michoacán, la militarización todavía no es un hecho todavía falta ens discusión en la cámara de diputados”

Finalmente, Octavio Ocampo afirmó que tras la insistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por militarizar al país, lo único que deja es a un gobierno centralistaz totalitario y autoritario, a pesar de que no tienen la formación para tender delitos como robo a xasa habitación, a una tienda, a la violencia familia, ya que está preparado para defender al país en una guerra.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...