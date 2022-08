Reaccionan políticos a detención de Murillo Karam

Luego de que Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fuera detenido esta tarde por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, algunos políticos reaccionaron al suceso.

Jesús Ramírez Cuevas

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, expresó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina (Semar) han cumplido la orden de aprehensión contra el ex procurador y será remitido al reclusorio norte.

“La FGR y la Semar han cumplido la orden de aprehensión de Jesús ‘M’ quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa. Éste será remitido al reclusorio norte”.

Epigmenio Ibarra

El periodista aseguró que si el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador Murillo Karam, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y Miguel Ángel Osorio Chong se hubiesen preocupado por ordenar la búsqueda y rescate de los normalistas, “hubiera sido distinto el destino de los 43”.

“Quiero ser enfático: si Peña Nieto, Murillo Karam, Cienfuegos, Osorio Chong hubieran reaccionado de inmediato y ordenado una operación de búsqueda y rescate en lugar de preocuparse por encubrir a los responsables y cerrar el caso muy distinto hubiera sido el destino de los 43”.

Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, únicamente se limitó a tuitear el número 43.

Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la “verdad histórica” y la frase “Ya me cansé” de Jesús Murillo Karam quedarán “en el basurero de la historia”, al igual que el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). “La ‘verdad histórica’ y el ‘Ya me cansé’ quedarán en el basurero de la historia al igual que el sexenio de Peña Nieto. Con la aprehensión del ex procurador Murillo Karam se avanza en el compromiso de que haya verdad y se haga justicia en el caso. ¡Ayotzinapa vive!”, escribió.

La "#VerdadHistórica" y el "#YaMeCansé" quedarán en el basurero de la historia al igual que el sexenio de Peña Nieto. Con la aprehensión del exprocurador #MurilloKaram se avanza en el compromiso de que haya verdad y se haga justicia en el caso #Ayotzinapa.



Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tachó de inaceptable que el gobierno federal persiga ex funcionarios públicos “que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa”. “Es inaceptable que el gobierno federal persiga a ex funcionarios públicos que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa. “Su detención es una señal de que el gobierno no busca dar justicia a los familiares de los jóvenes ni certeza al país. Acciones como esta buscan distraernos de las crisis de inseguridad, inflación, desempleo, pobreza y de la crisis en el sistema de salud pública del país”, escribió en su cuenta de Twitter.

