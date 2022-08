VIDEO| “uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar” dijo el “alien”

Por medio de tiktok un usuario compartió el peculiar evento que vivió junto a su conductor de Uber pues en la red social ha puesto la incógnita “mi uber era un alien?”. El suceso inició cuando en una de las paradas la chica bajó por su gato el cual despertó curiosidad en el conductor

“Cuando le cuento que mi primera parada es para recoger a mi gato, el conductor afirma que los gatos no tienen espíritu local; yo le pregunto a qué se refiere y me cuenta que él leyó que los gatos tienen su espíritu en otra dimensión porque odian ver cosas que nosotros no, y yo asumí que había sido un libro o que había leído o algo así… y me pareció una conversación interesante” expreso la chica.

La conversación siguió, el conductor comentó a la chica varias cosas que le dejaron sorprendida entre ellas una lección que otro hombre le había enseñado “uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar”, también le explicó que en la vida no hay que aferrarse a “anclas”, pues la vida en si es un regalo.

“usted tiene que entender que todo eso es premio, porque si fuera castigo, usted ya estaría muerta; aférrese a su animal y no a anclas que pueden pasarse por personas; probablemente yo la olvide pero usted no me olvidará a mí”.

Sin duda un suceso que despertó la curiosidad en muchos pues el tiktok de tres partes ya cuenta con más de 881 mil me gusta en su primera publicación.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...