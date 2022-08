VIDEO| Venezolano cruza 12 países con su perrita para llegar a EU

Al querer lograr el sueño americano, tuvo que pasar por doce países pero fue en México donde enfrentó su reto más grande, separarse de su perrita Becky a quien conoció cuando pasaba por Chile y le acompañó hasta llegar a los Estado Unidos.

Miguel, el venezolano y dueño de la perrita, comentó en una entrevista para el programa “Hoy día” de Telemundo que prefería ser deportado a separarse de su mascota.

“siempre les decía: hagan su proceso y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso”, dijo a las autoridades migratorias. “La verdad, nunca me voy a separar (…) no pueden quitarme ese ser querido, tú no sabes el significado que tiene mi mascota para mí”.

Becky pudo reunirse con su dueño gracias a la ayuda de la madre de una amiga de Miguel, la mujer cruzó a México para recibir a Becky. El reencuentro quedó capturado en un video de tiktok.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...