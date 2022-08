Sheyla, anciana que fue abandonada por sus hijos: “Me comía los gusanos por hambre”

En el Centro Gerontológico, “Sagrado Corazón ” un centro de refugio de vida en el que se encuentran al rededor de 40 habitantes en el complejo Rosa Mística, se encuentra Sheyla Giles quien por abandono estuvo a punto de morir.

En Huixquilucan de Degollado Estado de México Sheyla vivía sola, pues sus hijos se mudaron y no la visitaban, ella trabajaba de cocinera y un día dos hombres la golpearon y la despojaron de sus pertenencias y su paga de $7,500 que recién había adquirido.

Dijo que la golpearon fuertemente en la cabeza y apenas pudo lograr llegar a su casa, mal herida y casi con su cuerpo paralizado se quedó dentro de su casa, fue hasta que vecinos notaron que salían gusanos de su habitación y por el olor que llamaron a las autoridades.

“porque vieron salir unos gusanos, mi habitación estaba llena de gusanos, mi colchón estaba podrido, mi cabello en “rastas”, me cortaron el cabello, bañaron y me dijeron que hasta mi excremento me comía y me trajeron aquí, donde volví a nacer” contó Sheyla.

Ahora ella en el centro gerontológico se encuentra realizando joyería de bisutería con sus propias manos, haciendo desde aretes hasta rosarios.

