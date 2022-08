Emiten fallo condenatorio contra dos responsables de privar de la vida a una mujer y dos niños, en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de Jorge Alejandro C., y Julio César G., al acreditar su responsabilidad en el delito de Feminicidio y Homicidio de dos niños, ocurrido el 9 de diciembre de 2017, en Uruapan.



El día en referencia, Marisela A., y sus dos hijos de 8 y 2 años de edad, respectivamente, fueron localizados sin vida en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Viñedos; las víctimas presentaban heridas producidas por un arma punzocortante.



Durante el desarrollo de las investigaciones se obtuvo información en el sentido de que la mujer era víctima de violencia por parte de su esposo Jorge Alejandro C., y que había solicitado apoyo a su familia para irse de su domicilio.



Con apoyo de la Agencia de Inteligencia Criminal y diversas disciplinas de Servicios Periciales, en su momento, se obtuvieron indicios de la posible participación de Jorge Alejandro C., y un amigo de éste, Julio César G., quienes fueron detenidos en marzo de 2018, con base a una orden de aprehensión.



En juicio oral, la Fiscalía de Asuntos Especiales demostró con pruebas objetivas y contundentes la responsabilidad de los detenidos, por lo que, una vez expuestos los alegatos de clausura, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra, y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena, medidas de seguridad y reparación de daño.



Cabe señalar que para tomar esta determinación, el Tribunal de Enjuiciamiento tomó en consideración los protocolos para juzgar con perspectiva de género y para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, a petición de la Fiscalía.



Con estas acciones, la FGE garantiza aplicación de la ley ante todo acto que atente contra la integridad de las mujeres y la niñez michoacana; no habrá impunidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...