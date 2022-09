Hasta ahora, 10 empresas constructoras ya no podrán trabajar con el Ayuntamiento de Morelia

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Alrededor de 10 empresas constructoras, ya no podrán trabajar con la administración municipal, esto por múltiples factores, anunció el Secretario de Obra Pública del Ayuntamiento de Morelia, Juan Fernando Sosa Tapia.

El funcionario municipal explicó que derivado de la falta de entrega a tiempo de algunas obras, así como la baja calidad de los materiales que se aplicaron durante las construcciones, ha generado que su dependencia, ya no entregue cartas para que las empresas, puedan inscribirse al padrón de proveedores del municipio.

Expresó que mientras las empresas, no cuenten con dicho documento, no podrán continuar laborando para la administración municipal, por lo que comentó, será la Secretaría de Administración y Controlaría Municipal, los encargados de darle a conocer a éstas, la determinación de no poder acceder.

“He firmado por lo menos 10 registros de empresas que no cumplieron en tiempo y forma las obras para las que fueron contratadas, para seguir siendo parte de los proveedores del Ayuntamiento, tienen que contar con un documento emitido por mi dependencia”, mencionó Anteriormente Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar ya había dado a conocer que las empresas que no cumplieran con las necesidades de las obras, ya no serían contratadas.

