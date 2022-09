Morelianos disfrutaron de un tour músical con los éxitos de Queen interpretados por Dios Salve a la Reyna

Miriam Meza/ Grupo Marmor

El Palacio del Arte en Morelia se convirtió en el escenario perfecto para que los asistentes disfrutarán de un tour al pasado en donde pudieron disfrutar de los éxitos de Queen, banda británica del rock liderada por Freddie Mercury.

Y es que la banda argentina Dios Salve a la Reina, sorprendió a los asistentes que acudieron el espectáculo quiénes cantaron a todo pulmón con los integrantes de la agrupación considerada “Queen, después de Queen”

Bajo una atmosfera de los 70´s y 80´s, la banda logró que el Palacio del Arte vibrará como hace mucho no lo hacía.

Lo anterior debido a la perfecta conjunción de la voz, melodías, escenografía, coreografías, instrumentos e incluso la similitud física, lo que ha permitido que la madre del propio Freddie Mercury, reconozca a los integrantes de la banda Queen y revistas de talla internacional consideren que esta agrupación latinoamericana con más de 20 años de trayectoria sea “Queen, después de Queen”

Dios Salve a la Reyna interpretó de manera magistral éxitos cómo Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Under Pressure, Don’t stop me now y Another One Bites the Dust, por mencionar algunos, ya que el concierto duró poco más de dos horas.

