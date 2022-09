Limitado crecimiento económico en México a 4 años de la llegada de AMLO

Miriam Meza/ Grupo Marmor

La crisis sanitaria por Covid-19 no solo provocó trajo estragos en el sector salud, si no también generó una crisis económica a nivel mundial en donde México no estuvo exento, ya que impidió un crecimiento económico robusto y sostenido en el país, así lo señaló el economista, Heliodoro Gil Corona, quién agregó que la invasión de Rusia a Ucrania y la inflación fueron factores que amenazaban con una nueva recesión económica, que parece quedará descartada en este 2022

En su análisis semanal, el especialista aseguró que en 4 años no se tuvo un crecimiento el económico en el país, si no todo lo contrario ya que tuvo una disminución de 0.5%

“Mostró un descenso, un decrecimiento de 0.5%, en el 2022 no se podrá alcanzar el valor del Producto Interno Bruto que se tenía previó a la pandemia y eso es parte de los retos muy importantes que el gobierno federal no debe perder de vista en una recuperación sana y sostenida además hay que abonar que hay varios factores que que han influido en lo resultados económicos, la pandemia y sus efectos, los aumentos de la inflamación y la política monetaria han tenido efectos negativos en el crecimiento económico en el país”

Gil Corona, añadió que la expansión económica es el sustento material clave para generar riqueza e impulsar una mejor distribución del ingreso en México, es decir, si no hay crecimiento económico no será posible revertir sostenidamente la pobreza y la marginación, “si no hay una recuperación de la Parte material difícilmente podemos aspirar a tener un desarrollo económico razonable, integral que beneficie a las distintas regiones de México y haya menos discrepancia entre los sectores de la población”

El también investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ( UMSNH), aseguró hay aspectos importantes que han incidido negativamente en las condiciones macroeconómicas del país cómo la inflación con niveles históricos de 8.62% la tasa anualizada, por lo que van 18 meses de reportar tasas por encima de la meta del banco de México y 10 meses con tasas por encima del 7%

“Aquí vemos que la política monetaria del banco de México de incremento de tasas de interés, ni tampoco el paquete contra la inflación y la carestía han sido instrumentos capaces de revertir las altas tasas de inflación en México”

Finalmente, Heliodoro Gil agregó que hay señales positivas como la ocupación formal que en agosto ascendió a 21.2 millones de trabajadores, 3% más que los puestos laborales que se tenían en febrero del 2020 previo a la pandemia y eso es importante pero insuficiente, ya que el reto es eliminar las desigualdades en la creación del empleo formal en los estados del país.

