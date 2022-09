“Ella no era la víctima”: presunto feminicida de Yrma Lydya se pronuncia ante el caso

Luego de haber sido arrestado por asesinato a mano armada contra la cantante Yrma Lydya, ahora Jesús N ex pareja de la fallecida cantante, ha dado su primer entrevista en al que considera que Yrma para él era una total desconocida la cual ha sido puesta como la victima por los medios de comunicación.

Durante la entrevista dijo “no se con quién me case” pues al parecer los datos personales o sobre la vida de su pareja como la edad, sus estudios profesionales o su familia resultaron ser falsos o no existían.

“…Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”.

Ante el cuestionamiento sobre si golpeaba a la cantante el respondió “Ella me golpeaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna”. El licenciado aseguró que las historias “amarillistas” es lo que mas le molesta de la situación pues asegura que tienen solo su versión pero no la del licenciado la cual según sus palabras “es verdad”.

Sobre sus mujeres muertas dijo que eran mentiras que circulaban en los medios pues de todas solo una ha fallecido por enfermedad años después de estar divorciados incluso pregunto a su hijo “¿tu madre esta muerta”, el hijo solo río y dijo “no claro que no papá”.

Sobre la razón del asesinato de Yrma solo se limitó a decir “Mis abogados no me permiten tocar el tema”.

