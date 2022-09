Ernesto Núñez no formará parte de la representación parlamentaria; prefiere ser independiente

Miriam Meza/ Grupo Marmor

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, descartó la posibilidad de forma parte de la Representación Parlamentaria durante el año Legislativo que comenzará este 15 de septiembre.

En entrevista, al culminar su primer informe de gobierno el diputado afirmó que sería lamentablemente que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) este detrás de la representación como se especula, por lo que prefiere seguir independiente y de aliado cercano al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Me declararía Independiente de ser así y seguiremos trabajando más cercanos y como aliados del gobernador… Sería lamentable y muy triste para el legislativo que algo así ocurriera” Reiteró que se declarará independiente debido a que la fracción de representación está constituida por muchas ideologías y dado el momento con el voto ponderado podría estar en contra de su ideología.

“En una representación ya son muchas ideologías, entonces yo por eso me declaro independiente porque luego tienen el voto ponderado y no me gustaría que mi voto sea ponderado en temas en los que yo no comulgo” Aunque reconoció que no suma a su favor, sino todo lo contrario resta a favor del Verde Ecologista, se puede seguir con la agenda del instituto político al que representa sin mayor inconveniente.

Finalmente, refirió que tiene la capacidad de construir los acuerdos a favor de la ciudadanía.

