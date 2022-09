En 7 municipios de Michoacán suspenderán actividades patrias

Miriam Meza/ Grupo Marmor

El Secretario de Seguridad Pública en Michoacán (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, señaló que en al menos 7 municipios de Michoacán no se realizarán actividades en el marco del 212 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

En entrevista, el funcionario estatal, no mencionó que lugares o en que zonas se ubican las demarcaciones que decidieron suspender ya sea la ceremonia del Grito de Independencia o el desfile Cívico-militar, debido a que no recordaba los nombres, sin embargo, precisó que dichas cancelaciones no son por temas de inseguridad.

Asimismo, afirmó que hasta el momento todo se encuentra en tranquilidad, por lo que el operativo de fiestas patrias estará presente en los 113 municipios con el despliegue de 4 mil elementos,, ya sea que realicen o no las actividades conmemorativas a está fecha.

“Todo está con tranquilidad, se que hay algunos municipios en donde no van hacer festividades me parece que son seis o siete municipios pero de todos modos estará la planeación y coordinación que se hizo en materia de seguridad pública que va a estar presente en cada uno de los municipios…no tengo el dato pero se que algunos tiene que ver con lo pequeño del municipio, pero no tiene que ver con el tema de seguridad”

Ortega Teyes, puntualizó que se pidió a cada ayuntamiento que elaborará sus protocolos de seguridad en coordinación con la SSP, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Finalmente, especificó que las ciudades prioritarias para mantener la vigilancia durante este 15 y 16 de septiembre son Morelia, Uruapan y Zitácuaro, por mencionar algunas, por lo que los cuatro mil elementos con los que cuenta el estado estarán desplegados en todo el territorio estatal.

