VIDEO| Raúl Paz ahora senador de morena elimina video donde se muestra en contra de la militarización en el país

El día de ayer el ahora senador de Morena, Raúl Paz, tomó su cuenta de Twitter para compartir un video en el cual se pronunciaba en contra de la propuesta de incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.

“El modelo que hoy se está planteando está comprando que en México y en el mundo es peligroso, no ha funcionado, no fortalece a la policía, no permite que nuestras Fuerzas Armadas hagan para lo que están entrenados sino otras labores” decía el senador en el video que actualmente ya no se encuentra en su perfil de la red social.

Luego del suceso, el senador anunció su cambio de partido el martes pasado, pasando del Partido Acción Nacional (PAN) al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el cambio mencionó que estaba “Consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación”.

El video eliminado por el senador ⁦@RaulPazMx⁩ en el que argumentaba #NoALaMilitarizacion pic.twitter.com/QH2gCqFNME — Octavio Ortega / El Tío Político (@ElTioPolitico) September 20, 2022

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...