Por primera vez en décadas Michoacán sin problemas económicos para cerrar el año: Alfredo Ramírez

Al asegurar que hace un año le entregaron la administración con un desfalco de 50 mil millones de pesos en las finanzas del estado de Michoacán, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que de manera inmediata se implementaron medidas de austeridad, honestidad y manejo eficiente de los recursos.

Lo que ayudó a salir adelante de la crisis económica que el gobierno del perredista, SIlvano Aureoles Conejo, dejó en su sexenio, por lo que subrayó que el dinero no es de los funcionarios, si no del pueblo y así es como se debe administrar.

“No había para pagarles ni a los diputados, no le pagaban a los jueces, no llegaba el dinero a los jueces, puro atole con el dedo, por eso rápido implementamos medidas de austeridad, de honestidad, de manejo eficiente del recurso, porque el recurso de Michoacán no es de los funcionarios, es del pueblo y así lo administramos, no es nuestro, es de cada uno de ustedes”

En el marco de su primer informe de gobierno, destacó que se logró cerrar de buena manera el 2021, mientras que esté 2022 por primera vez en la historia la entidad tendrá liquidez para cubrir prestaciones de fin de año a todos los sectores, que incluye a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

“Con honestidad, cerramos el año pasado muy bien y este año por primera vez en décadas va haber y hay liquidez, hay dinero para cerrar el año, les vamos a pagar sus prestaciones, sus aguinaldos a todos los trabajadores del estado, a todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, a todos los maestros y maestras no, no falta recursos para la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”

Finalmente, mencionó que es así como se hacen las cosas y por ello el estado en materia de finanzas y de economía”recuperamos el rumbo de Michoacán”

