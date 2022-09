Con el dinero que le donaron para su casa se compró un Mercedes Benz

Una mujer italiana de 22 años fue despojada de la casa de sus padres por sus preferencias sexuales, por lo que conocidos y amigos cercanos le donaron dinero para que pudiera tener una casa.

Malika Chalhy al tener el dinero que le donaron decidió comprarse un auto Mercedes Benz “Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario…” dijo la joven.

Su caso fue viralizado en medios de comunicación pues su madre la había corrido de su casa por ser lesbiana y se mostro en tv un audio homofóbico de la madre.

Se realizaron 2 recaudaciones para la joven, en las que se junto 170 mil dólares en la primera y en la segunda 15 mil.

