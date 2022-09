Miriam Meza/ Grupo Marmor

Han pasado 8 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de las normales del estado de Michoacán salieron a las calles en Morelia para exigir justicia y castigo a los culpables.

Al grito de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, el contingente de más de 2 mil jóvenes, el contingente partió de la salida a Xangari rumbo a calzada La Huerta.

A su pasó, el grupo de estudiantes realizó pintas con el número 43, “Ayotzi vive”, “Nos faltan 43”, “Justicia”, en los negocios para que la sociedad y el estado no olvide el crimen, que es considerado una de las agresiones más importantes hacia estudiantes, después de la matanza de Tlatelolco el de 2 ce octubre de 1868 con una cifra no oficial de 400 estudiantes asesinados y la matanza de Corpus del 10 de junio de 1971 que dejó 225 jóvenes muertos.

Sus compañeros, quienes se dirigían a una actividad en el marco del 2 de octubre que se llevaría a cabo en la ciudad de México, cuándo su autobús fue interceptado por militares quienes entregaron a los jóvenes a los policías municipales y a partir de ese .o momento no se supo más de ellos.

Desde ese momento familiares, amigos, estudiantes de varios países, deportistas, asociaciones civiles y los mexicanos no han parado de exigir justicia, ante este hecho plagado de corrupción y de una “Verdad histórica” inventada por el entonces procurador, José Murillo Karam.

Tras el pase de lista realizado por los normalistas al arribar al primer cuadro dea ciudad, realizaron un mitin en donde a años continúan exigiendo justicia.

“A 8 años no se nos ha olvidado, 8 años seguimos exigiendo justicia, a 8 años no se nos ha dado una verdad porque es más fácil desaparecer a la persona, porque para el pueblo nos importa ser personas conscientes, críticas pero el gobierno parece que no quiere eso, el gobierno nos quiere tener sumisos, nosotros como estudiantes salimos y exigimos que nos digan la verdad de lo que pasó esa noche, no que nos vendan una verdad histórica que nunca existió, porque todos sabemos quiénes son los culpables, quienes los mataron”

Mujeres y hombres de las normales, aseguraron que es triste ver cómo quisieron ocultar lo sucedido, pero advirtieron que continuarán en la lucha.

“Es triste ver qué todo el estado se puso de acuerdo para ocultar que 44 compañeros no están aquí, pero para eso estamos nosotros, nos faltan 42 y más México corrupto, México asesino, cuántas veces no se ha querido callar, nosotros no nos callamos que venimos a exigir justicia a 8 años de la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos, hijos, estudiantes, los han desaparecido”

Cabe mencionar que hasta la fecha no hay ningún detenido por este hecho.

