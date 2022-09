Presupuesto 2023 para Michoacán rondará los 90 mil millones de pesos

Miriam Meza/ Grupo Marmor

El secretario de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, Luis Navarro García, señaló que el proyecto del presupuesto para ejercer en el 2023 será superior a los 90 mil millones de pesos, al rededor de 10 mil millones más que lo ejercido este año que fue de 81 mil 500 millones de pesos.

En entrevista, señaló que será un presupuesto responsable con la finalidad de que al cierre del próximo ejercicio fiscal no se tenga un déficit al igual que este año el cual cerrará con finanzas para pagar prestaciones de fin de año.

Para lograrlo, explicó, será necesario continuar con la misma inercia de que el peso que entre a las arcas estatales sea el peso que se va a gastar.

“Nosotros el año pasado hicimos un presupuesto muy responsable en donde peso que entrara era peso que nos íbamos a poder gastar, este año fue un presupuesto de 81 mil 500 millones de pesos, cálculo yo que el presupuesto será de 90 mil millones de pesos, en la misma tónica que el peso que entre, sea el peso que nos vamos a gastar eso nos está permitiendo que hoy 29 de septiembre les puedo decir que no vamos a tener ningún problema financiero en lo que resta del año”

Navarro García, recordó que la administración que encabezó Silvano Aureoles Conejo en su último año tenía un déficit de 7 mi millones “de antemano ya sabias que ibas a gastar de más, que lo que ibas a recibir no te iba a alcanzar y eso pasaba año con año, por eso fue creciendo este adeudo tan grande en Michoacán”

En este sentido, el secretario preciso que esté año de pagarán más de 3 mil millones de pesos adicionales para pagar adeudos que se tenían de 2021 hacía atrás, lo que dijo es el resultado que han tenido gracias al programa de austeridad.

“Si seguimos con esta tendencia de no gastar, de no crear programas ocurrentes, de no gastar en cosas innecesarias y no tener lujos como andar en helicópteros que nos gastaban un promedio de 500 millones de pesos al año es que si podemos tener un presupuesto disponible, así como en el 2022 estoy confiado de que en el 2023 vamos a salir igual” concluyó.

