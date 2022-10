Elba Esther Gordillo relata su detención por supuesto desvió de dinero a la SNTE

A siete años de su detención la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, narro en una entrevista para el medio Latinus como fue que ocurrió su detención y persecución algo que, según dijo, “no se lo deseo a nadie”.

Elba Esther, relató que la persecución aérea comenzó desde que su avión despegó en San Diego, California, pero a pesar de que se dio cuenta de que un avión de las Fuerzas Armadas la perseguía, se negó a desviarse de la ruta, la ex lideresa prefirió dormirse.

“Horrible, no pensé, me quedé paralizada. Desde que salimos de San Diego nos dimos cuenta que nos seguían, el capitán me dijo que si se desviaba y le dije; no, vamos. En lugar de estar en el avión inquieta, me dormí, me valió, lo quiero reconocer, y cuando desperté y los gritos… fue horrible, asquerosamente horrible”, dijo Gordillo.

En el momento de su arresto, narró que los elementos policiacos la encapucharon, la bajaron del avión con insultos y la subieron a otro, comentó también que el ex presidente Enrique Peña nieto se negó a dialogar sobre la reforma educativa y desmintió el querer amenazar con un paro o huelga de maestros.

“Peña mintió, jamás amenacé con un paro o una huelga, jamás lo hubiera hecho; hubiese protestado, hubiese buscado mecanismos de demostración de que no estábamos de acuerdo… tuvo una interpretación equivocada a través de sus colaboradores… yo creo que ellos no le comunicaron acertadamente la dificultad política que llevaba a lo que ya estaba en la práctica legislarlo” indicó.

“No es un delito vivir bien cuando se ha trabajado, no vivo como los maestros, pero tampoco nadie puede decir que yo haya robado el erario” resaltó Elba Esther.

