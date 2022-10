Se suman alcaldes a las filas de Morena, ya son 46 municipios gobernados por la 4T

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Por sentirse identificados con la ideología de Morena, por seguir los ideales de la verdadera izquierda y hasta por falta de oportunidad para contender con algún cargo de elección popular dentro de sus antiguos Institutos políticos, presidentes municipales se sumaron a las filas del partido guinda.

En rueda de prensa, los alcaldes de Purépero, Churumuco, Santa Ana Maya, Queréndaro y Pajacuarán, salieron de las filas que los puso en el gobierno para formar parte del movimiento de la cuarta transformación, quienes dejaron claro que están donde quieren estar y que nadie los obligó a unirse al instituto político.

El alcalde de Santa Ana Maya, Román Vega, quien llegó a la presidencia por el Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que se unió a Morena porque se identifica con el partido en el poder, además de que se identifica con Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy aquí por convicción, no soy una persona improvisada, soy una persona que conoce los principios de Morena y sobre todo quiero destacar que me identifico con el presidente de México me he sentido respaldado por nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “

El edil de Chucandiro, Iván López, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que no salió por ningún inconveniente con quién lo postuló como alcalde, si no que simplemente fueron los ideales políticos con los cuales se identifica.

El presidente de Purépero, Javier López, ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se unió a Morena gracias a que se ha visto el apoyo a los municipios, ya que antes solo les prometían y no llegaba nada.

“Ahora sí se ve donde están los recursos, ahora sí se ve el apoyo, anteriormente puras promesas, cómo ciudadanos creo que estamos cansados de que nada más nos prometan, nos prometan y no llegue nada”

Por su parte, el dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, aseguró que ya suman 46 de los 113 municipios gobernados por Morena y seguramente, dijo, continuarán sumándose a las filas del partido en el poder.

Por ello, lanzó una invitación a todos aquellos funcionarios públicos, militantes y sociedad en general a unirse al partido guinda..

“Vamos a seguir haciendo la invitación a todo aquel que deseé participar en la transformación del país y abonar a la transformación del estado es bienvenido, es bienvenida pasarán también por un curso de capacitación y formación política donde habrán de conocer los ideales políticos que todos estemos muy atentos de lo que significa”

Finalmente, pidió al dirigente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, que tenga paciencia, ya que seguirán recorriendo el estado llevando los ideales de Morena, por lo que seguramente esa lista de 5 o 6 ediles, subirá sobre todo de los emanados del sol azteca.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...