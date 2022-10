SEE habilitará carpas para dar clases en escuelas afectadas por el sismo

Miriam Meza/ Grupo Marmor

La secretaria de educación en Michoacán, Yarabí Ávila González, aseguró que este fin de semana se comenzarán a distribuir las carpas que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) envió para apoyar a las escuelas que se vieron afectadas por el sismos del 19 de septiembre de este año.

En entrevista, la funcionaria refirió que la idea es que a partir del lunes los niños puedan regresar a tomar clases presenciales a fin de no seguir perdiendo días que son fundamentales para su educación, sobre todo en los municipios más afectados como: Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila y Apatzingán.

“Estamos esperando las carpas por parte de UNICEF llegan entre el jueves y viernes nosotros las trasladaremos en fin de semana para el lunes ya estén los niños en condiciones de iniciar clases, así lo platicamos con el presidente municipal de Aquíla dónde hay algunas escuelas que tienen salones que no pueden ser ya ocupados por los niños por su seguridad”

La también ex diputada local, precisó que los encargados de hacer los dictámenes sobre la infraestructura de los centros educativos es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

En este sentido, Yarabí Ávila, dijo desconocer el número de aulas que no pueden ser utilizadas por seguridad de los niños y maestros debido al deterioró que sufrieron tras el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán.

“Lo que estamos esperando es que SCOP nos señale primero cuantas son las aulas que efectivamente van a establecer el dictamen para que los niños no entren a clases y de ahí ya tendremos el número de exacto de niños que no tomará clases dentro de las aulas, si no que lo harán desde las carpas”

Ávila González, recordó que son alrededor de 863 centros educativos dañados tras el temblor del 19-S, aunque, confirmó que existen en buen número de planteles que requieren atención más allá de los estragos de la naturaleza.

“Muchas escuelas necesitan atención no solamente por el tema del sismo, si no por todo el abandono que se sufrió en estos dos años de pandemia, pero también tras muchos años de atraso en tema de infraestructura educativa”

Finalmente, la funcionaria Estatal, reconoció que algunas maestros no han querido regresar a las clases presenciales hasta no tener un dictamen por parte de las autoridades que avale las algunas escuelas como seguras para los menores, por lo que la Instancia les sugiere regresar a un formato híbrido tal y como se manejo durante la pandemia por Covid-19 y que no sea 100% a distancia ya que lo único que se genera es un retraso en los estudiantes.

