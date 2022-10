Reprueba PRD que gobierno michoacano se convierta en sede de actos partidistas

⁃ Exige PRD que se respete la investidura institucional

Morelia, Michoacán a 24 de octubre 2022.- El Secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Guadalupe Aguilera Rojas, reprobó que el Gobierno michoacano se convierta en sede de actos partidistas. Dijo que el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, visitó la capital michoacana el pasado domingo, y oficialmente vino como funcionario, pero en los hechos, lo que realmente fue y está a la vista de todos, es que estuvo aquí para promocionar su imagen por sus aspiraciones como corcholata”.

“Lupillo” Aguilera señaló que para realizar su presentación como militante morenista ante medios de comunicación, se le facilitaron oficinas de gobierno del estado, entre ellas, el edificio de la “casona”, inmueble de la Secretaria de Finanzas, ubicada sobre Avenida Acueducto, en Morelia.

Aguilera condenó que el gobierno Bedollista no sepa respetar una investidura institucional como lo es el Gobierno Estatal y mezcle temas partidistas con la administración pública.

“Están evidenciando la carencia de respeto para las y los michoacanos, sobre todo por aquellos que no concuerdan con sus ideologías; esto no puede ser, no puede seguir pasando, el PRD estará muy al pendiente de que esto no se repita” concluyó.

