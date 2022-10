Prepará SEGOB consulta popular para reactivar mina en Michoacán

Miriam Meza/ Grupo Marmor

A pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tomó la determinación de no autorizar una mina más en el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se comprometió a conseguir la concesión para reactivar la mina de ArcelorMittal en el municipio de Aguililla en Michoacán.

Durante su visita a la capital del estado y frente al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, así como ante los diferentes sectores de la sociedad civil, aseguró que a finales de este año o principios del 2023 se realizará una consulta popular para ver si los habítantes del municipio de Tierra Caliente quieren que está vuelva a funcionar.

Al respecto, el funcionario federal confió en que la respuesta será positiva debido a que representa una inversión de más de mil millones de dólares, que además generaría empleos que ayudarían a reactivar la economía de Tierra Caliente.

“No se como le vamos hacer, a lo mejor terminó corrido de mi cargo de gobierno pero yo sí quiero comprometerme con Alfredo, con ustedes a conseguir la concesión de esa mina vamos hacer, yo creo que será a finales de año o principios del que sigue ya lo tenemos avanzado, una consulta popular que es el primer paso para que la comunidad nos diga si está de acuerdo o no en que se reactive esa mina”

El aspirante a ser candidato a la presidencia de la República en el 2024, reconoció el trabajo que ha realizado el Jefe del Ejecutivo Estatal, Ramírez Bedolla, ya que busca lo mejor para el pueblo de Michoacán en coordinación o con ayuda de la Federación.

Por lo anterior, una vez más, López Hernández brindó el apoyo incondicional a quien calificó como un gobernador de “lujo”

“Ratifico el compromiso de que tenemos que ayudar a Michoacán y bueno eso de que a cada ratito está es para que sepan que no nos deja no dormir, que si el hospital, que si el del seguro social no quiere firmar el convenio, si me acuerdo de todo…ese es Alfredo es un lujo tenerlo como Gobernador por eso no podemos regatearle nada”

Finalmente, el secretario de Gobernación señaló que en realidad Michoacán es un crisol de lo que es México, y que lo tiene todo, por lo que habrá que cuidarlo de quienes lo quieren dejar sin nada.

