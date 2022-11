Pepe Aguilar tiene Covid

Pepe Aguilar a confirmado que está contagiado de Covid-19.

El cantante dijo que después de haberse “salvado” durante más de dos años, ahora se contagió y debe mantenerse aislado.

Hace unos días, Pepe Aguilar se habría presentado en el Zócalo de la Ciudad de México, se aplicó la prueba sin imaginar que podría dar positivo, ya que no presenta síntomas.

Aguilar bromeó ante la cámara de “Despierta América” al contar cómo se enteró que estaba contagiado.

“El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, expresó.

