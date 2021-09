Ciudad de México.- “Hay que atender el fondo primero. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no sea vea obligado a emigrar, porque si no continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergue y no enfrentamos el problema de fondo”, mencionó el presidente.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que desde los años 60 cuando Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso no se ha apoyado más a la región latinoamericana.

“No se ha invertido en desarrollo. Les decía yo que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe para apoyar a los países pobres. Ayudaron cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra con el Plan Marshall destinaron recursos para eso, ayudaron a los países europeos”, señaló.

“Luego con el presidente Kennedy crearon la Alianza para el Progreso en los años 60, pero desde entonces no ha habido nada”, agregó.