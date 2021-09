Morelia Michoacán.– En lo que va de la jornada de vacunación en la ciudad de Morelia, varias denuncias e inconformidades de diferentes usuarios se han hecho notar en las redes sociales.

Uno de los problemas más recurrentes es con las personas que se meten a las filas, varios usuarios han denunciado un problema con el control de las autoridades que están presentes en los diferentes módulos, pues siguen permitiendo que esto pase.

@franagusa, denuncia en Twitter que la policía de Morelia, permite que diferentes usuarios ingresen al modulo sin hacer fila previamente.

Asimismo un grupo de jóvenes denunció lo siguiente:

“Me gustaría compartirles una inconformidad que estamos pasando justo ahora en la fila de la vacunación en el Venustiano, varias personas están dejando meter gente a la fila, le comunicamos a los policías lo sucedido para que hablara con ellos, pero su contestación fue que están desde las 6:00 am, cosa que es mentira llegaron como a las 9 y otras a las 10 am, cuando mis hermanos y yo nos vinimos desde las 3 am. Quisiera pedirles a los que aún no se han vacunado que tengan cuidado con ese tipos de personas, al final nosotros no pudimos resolver nada ya que éramos muy pocos contra 10 personas, y la inconformidad continúa porque una señora exclamó “si nosotros quisiéramos podríamos meter 40 o 120 personas si quisiéramos”. Por favor gente todos alcanzamos dosis y no tenemos la necesidad de hacer eso, además a las autoridades ojalá estuvieran más al pendiente y nos dieran la palabra a los que contamos los hechos con veracidad.

Además , vecinos señalan que los jóvenes que acuden a vacunarse, dejan mucha basura tirada en las calles y que en varias ocasiones ellos mismos han tenido que salir a limpiar este desastre, pues es mucha basura la que se acumula en los módulos.

Se exhorta a las autoridades a no hacer caso omiso a las inquietudes de los usuarios, y a los jóvenes a respetar y cuidar el lugar en el que están dejando de contaminar. Si nos organizamos… nos vacunamos todos !!!