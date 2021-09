“No reconoceremos a un dirigente impuesto”, advierten morenistas

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Los integrantes del Consejo de MORENA están en un proceso de acuerdos para enviarle al presidente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, una propuesta para ocupar la dirigencia del partido a nivel Michoacán, toda vez que advirtieron que, no reconocerán a ningún perfil que sea impuesto desde el Comité nacional.

En rueda de prensa, Martín López, Consejero de MORENA, aseguró que perfil idóneo será aquel que represente a la militancia morenista, los ideales del partido y respete sus estructuras:

“Vamos a mandar un documento a Mario para pedirle que no nombre a nadie que no goce de respaldo del partido, que no tenga consenso y no que empoderen a alguien para que tenga en sus manos la responsabilidad que le toca al partido. Se escucha la idea de nombrar a alguien brincándose el estatuto y la representatividad que tiene el partido y si lo nombraran, no lo vamos a reconocer”, advirtió.

Podría ser la próxima semana cuando el Consejo, en representación de la militancia, podría llegar a un acuerdo para definir la propuesta de perfil que le harán llegar a Delgado Carrillo.

A quién también desconocieron, fue a Raúl Morón Orozco, como delegado con funciones de dirigente estatal, sobre quién recordaron que su posición estaba designada únicamente para el proceso electoral, el cual ya concluyó.

Martín López llamó a los militantes a no dejarse engañar por las “acciones facciosas” de Morón, esto en torno a una convocatoria que realizó para la creación de comités municipales de MORENA, “cuando en realidad lo que está haciendo es crear comités de R2, que es su corriente, y en MORENA están prohibidas las corrientes”.