Puente de Ocampo con avance del 90%, pero sin permisos: SUOP

Juan Fernando Sosa Tapia detalló que tras analizar el estatus de la referida obra, se encontró que el proyecto de la misma, no estaba definido, por lo que se analizará y en caso de tener algún problema, los ex funcionarios que firmaron la obra, deberán presentarse ante las autoridades

Javier Velázquez/ Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar diera a conocer que la obra del puente de la calle Ocampo, no tiene permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para operar, el Secretario de Urbanismo y Obra Pública (SUOP) del Ayuntamiento, Juan Fernando Sosa Tapia detalló que el avance del puente es del 90%

El funcionario municipal puntualizó que pese a dicho avance, son los aproches, los que no se han comenzado a construir, esto debido a que la Conagua, no ha dado los permisos y aunque destacó, que no ven mal la altura que tienen éstos, aún no se ha podido avanzar en el tema.

Sosa Tapia detalló que tras analizar el estatus de la referida obra, se encontró que el proyecto de la misma, no estaba definido, por lo que se analizará y en caso de tener algún problema, los ex funcionarios que firmaron la obra, deberán presentarse ante las autoridades correspondientes para solucionar dicho conflicto.

También detalló que le parece una irresponsabilidad por parte de las ex autoridades que se comenzará a trabajar una obra de este tipo, sin ningún tipo de permiso, ya que actualmente se encuentra detenida y genera principalmente daño a los morelianos, quienes no pueden transitar libremente por dicha zona.

Se debe mencionar que dicha obra, ha generado una molestia enorme entre los ciudadanos, quienes desde el inicio de la misma, criticaron la altura que tendría el puente, agregando además que sería un gran problema para diversos automóviles, transitar por el lugar.

Recordar que la obra se planeó para su ejecución en 2020; no obstante, al no contar con la autorización de la Conagua para intervenir el lecho del río Chiquito, se postergó hasta 2021, iniciando trabajos en abril de este año.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...