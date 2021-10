AMLO asegura estar en desacuerdo, con la invalidación de la prisión preventiva por contrabando y delitos fiscales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana en su conferencia, que está en desacuerdo con la decisión de la SCJN al invalidar la prisión preventiva para los delitos de contrabando y delitos fiscales.

“No estoy de acuerdo, yo creo que seguir protegiendo a las minorías y castigar a quienes no tienen agarraderas, o no tienen cómo comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”.

El mandatario aseguró que respetará la decisión y no amenazó con tomar acciones legales, como lo ha hecho en otras ocasiones.

