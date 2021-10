AMLO sabe de mi inocencia, ¿Por qué no es valiente y me enfrenta?: Rosario Robles

México.- Durante una entrevista con la periodista Azucenas Uresti, Rosario Robles aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe que ella es inocente, en esta misma, insistió en acusar que se está llevando a cabo una persecución política en su contra.

Dicho esto, Rosario Robles le pidió al presidente tener la valentía necesaria para enfrentarla, esto con la finalidad de que le diga en persona los temas que desea arreglar con ella.

“Él dijo que no era una persecución política. Yo le digo: ¿Cómo le llama a esto de lo que soy objeto? Yo le preguntaría ¿por qué esta saña conmigo? ¿Por qué este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas que soy inocente? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo?” dijo.

