Fallece Javier Sahagún, cronista y comentarista deportivo mexicano

Un gran comentarista mexicano, destacado por su participación en las narraciones de la WWE y como cronista de Televisa Deportes, tristemente el día de hoy se confirmó su fallecimiento.

En marzo del 2020, Luego de una ardua lucha contra el cáncer, Sahagún compartió en Twitter un video tocando una campana y con el mensaje: “Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”.

Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento, sin embargo en redes sociales ya se han hecho presentes los mensajes de despedida a un grande entre los comentaristas mexicanos. Adiós y hasta siempre Javier Sahagún.

La LIGA MX lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sahagún, narrador y comentarista deportivo. pic.twitter.com/ljtknsTlqp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2021

Descansa en paz querido @Javier_Sahagun , fuiste un grande y así serás recordado. pic.twitter.com/iBqKJZ9Yo3 — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 27, 2021

Es un día difícil, un día triste. Muchos años de aprenderle dentro y fuera de la televisión. Nadie como él para escribir…



Descansa en paz sensei y amigo @Javier_Sahagun



Mis condolencias para toda su familia y amigos. pic.twitter.com/SYgQsLEg9B — Marco Cancino (@MarcoCancino) October 27, 2021

Lamentamos el fallecimiento del ChivaHermano y Periodista, Javier Sahagún.



Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/fPhXINgjqc — CHIVAS (@Chivas) October 27, 2021

