La secuela del Ejército de los Muertos de Zack Snyder se llama Planeta de los Muertos

Zack Snyder ha revelado que su secuela de Army of the Dead se titula oficialmente Planet of the Dead , y que un personaje puede hacer un regreso inesperado en la película.

Army of the Dead terminó con muy pocos personajes principales que sobrevivieron a la misión de Las Vegas, sin embargo, Snyder habló recientemente con Inverse sobre la secuela, ahora titulada Planet of the Dead, e insinuó que un personaje podría tener algo de vida en él todavía, ya que él se burló del posible regreso de Ludwig Dieter de Matthias Schweighöfer.

“La verdadera aventura sería ver qué le pasó a [Dieter] cuando la puerta de la caja fuerte se cerró. ¿Lo mató Zeus o no? ¿Qué pasó?” Preguntó Snyder. “No lo vemos morir en la cámara, y todavía queda algo de tiempo. No les diré lo que sucede en Army of the Dead 2, también conocido como Planet of the Dead , pero digamos que existe la posibilidad de que Dieter sobreviva. Y existe la posibilidad de que el roce con la muerte le hubiera hecho querer encontrar a una Gwendoline encarcelada “.

Antes de que llegue la secuela, el personaje de Schweighöfer aparecerá en Army of Thieves de Netflix, una precuela que lo verá unirse a un equipo inadaptado de aspirantes a ladrones en su intento de romper tres cajas fuertes legendarias en toda Europa. Sin duda, la película le dará al público mucho que masticar y escupir en términos de teorías, similar al debate del ciclo de tiempo del Ejército de los Muertos.

“Soy un gran admirador de este sotobosque mitológico”, dijo recientemente Snyder a GamesRadar, refiriéndose a si el ciclo de tiempo puede volver a aparecer en la secuela. “Toda la diversión que puedes tener en bucle de tiempo, hay muchas mejoras geniales que están incorporadas ahora. No puedo esperar para hacer la secuela de Army of the Dead, para que podamos ver cómo se manifiestan todas esas cosas . “

Army of Thieves llegará a Netflix este 29 de octubre . Es posible que la película no tenga zombis a la vista, pero habrá muchos robos. Echa un vistazo a esta escena de atraco exclusiva de la precuela sin zombis antes de leer nuestra reseña de la película , que llamamos un placer para cualquiera que busque “una pieza de entretenimiento desechable” en la franquicia de múltiples frentes.

