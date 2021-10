Ryan Gosling y el director Derek Cianfrance parecen estar listos para reunirse en la próxima reinvención de Universal del clásico de terror, Wolfman .

Según Deadline , Cianfrance se encuentra actualmente en conversaciones para unirse al proyecto y ocupar el puesto de director después de que Leigh Whannell de The Invisible Man dejara vacante el lugar debido a problemas de programación. Wolfman marcaría la tercera colaboración entre Gosling y Cianfrance, quienes previamente trabajaron juntos en Blue Valentine de 2010 y The Place Beyond the Pines de 2012.

La última película que dirigió Cianfrance fue The Light Between Oceans de 2016, aunque también ha atraído críticas positivas por su trabajo más reciente en la miniserie de HBO I Know This Much Is True, que es una adaptación de la novela homónima de Wally Lamb. Escribió y dirigió los seis episodios de la serie dramática dirigida por Mark Ruffalo.

“Las películas de terror fueron mi primer amor, mi entrada en lo que el cine era capaz de hacer narrativa, psicológica y estéticamente”, dijo Cianfrance en un comunicado. “Junto con la oportunidad de colaborar con Ryan de nuevo, esto es realmente un sueño hecho realidad. Estoy emocionado e inspirado de trabajar con la buena gente de Blumhouse y Universal para devolver este monstruo a la vida en nuestro inconsciente colectivo”.

Gosling actuará como productor de Wolfman, junto con Jason Blum y Ken Kao. Se dice que Cianfrance está escribiendo el guión de la película, que está “inspirado en” el clásico de 1941 de Universal Monsters El hombre lobo protagonizado por Lon Chaney Jr. En esta etapa, sin embargo, no está claro exactamente cómo se transformará la historia para el reinicio de la pantalla grande.

El primer intento de Universal de lanzar su propio Monsterverse (apodado “El Universo Oscuro”) no salió según el plan después de que La Momia de 2017, protagonizada por Tom Cruise, no lograra un impacto duradero en la taquilla. Sin embargo, el estudio más tarde tuvo éxito con The Invisible Man, protagonizada por Elizabeth Moss, que ganó $ 98,3 millones con un presupuesto de solo $ 7 millones .

Universal ahora se centra en construir su cartera de monstruos con títulos aún más destacados, muchos de los cuales ya están en desarrollo. Entre esos proyectos, hay una película de monstruos centrada en el personaje adyacente a Drácula , Renfield , una película de Van Helsing producida por James Wan y una adaptación de The Thing en colaboración con Blumhouse Productions .

